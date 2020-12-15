Alternatif Bank, KOBİ'lerin üretim, istihdam ve rekabet güçlerini sürdürebilmeleri ve finansal güçlerini artırmalarına destek olmak için KGF ve Avrupa Yatırım Fonu (EIF) aracılığıyla yürütülen KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) programı kapsamında sunduğu kredi paketini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Alternatif Bank paket kapsamında KOBİ’lere azami kefalet tutarı 900 bin TL, kredi üst limiti 1 milyon 125 bin TL, azami kefalet oranı ise yüzde 80 olacak şekilde kredi kullandıracak. KOBİ’ler TL cinsinden sunulacak krediye 12 ay ödemesiz dönem dâhil olmak üzere en az 36 ay ve en fazla 60 ay vade seçeneğiyle yararlanabilecek.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek şunları söyledi: “KOBİ’lerimiz başta olmak üzere ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak üzere bankamız kaynaklarını çeşitlendiriyor ve müşterilerimiz için yenilerini yaratmaya odaklanıyoruz. Özellikle pandemi gibi zorlu dönemlerde KOBİ’lerimizin hayatlarını sürdürmeleri, rekabette ayakta kalmaları ve girişimcilik ruhlarını pekiştirebilmek için finansmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gerek kendi kaynaklarımız gerek KGF gerekse yurt dışından sağladığımız fonları ihtiyacı olan müşterilerimizin kullanımına hızla sunuyoruz. Bu kapsamda İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın bir parçası olmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Nisan 2021’e kadar sürecek dönem için başvuruları almaya başladık. Uygun ödeme koşullarıyla sunduğumuz taksitli kredide 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere asgari 36 azami 60 ay vade imkânı sağlıyoruz. Rotatif kredilerde ise işletmelerin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, anapara ve faiz ödeme periyodu 12 ayı aşmayacak şekilde ilerliyoruz. Üreticinin ya da alıcının tarımsal döngüsüne göre belirlenen, kısmen ya da tamamen erken kapama yapılabilen kredide, en az 36 en fazla da 60 ay seçeneği sunuyoruz ” dedi.
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