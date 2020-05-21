Alternatif Bank, Ramazan Bayramı öncesinde müşterilerinin artan ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla Bayram Kredisi’ni sunuyor. Bankanın Bayram Kredisi’nden yararlanmak isteyenler, yüzde 0,96’dan başlayan avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 60 aya varan vadelerle kredi kullanabiliyor.

Alternatif Bank’ın Bayram Kredisi’ne yenilenen internet ve mobil bankacılık kanallarından, 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’nden ve şubelerden başvuruda bulunulabiliyor.