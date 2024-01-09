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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Alternatif Bank Çalışma (Mesai) Saatleri 2024: Alternatif Bank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta? (Hafta İçi ve Hafta Sonu) - Merak Edilenler Haberleri

        Alternatif Bank çalışma saatleri 2024: Alternatif Bank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

        Bankacılıkla ilgili işlemler hayatımızın büyük bir bölümünü kapsıyor. İnternet bankacılığı hayatımızda hızla daha aktif gelse de şubelere muhakkak ihtiyaç duyuyoruz. Alternatif Bank'da 1991 yılında hizmet vermeye başlayarak Türkiye'deki bankalardan biri olmuştur. Alternatif Bank Çalışma Saatleri 2024 konusunu sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 08:27 Güncelleme: 09.01.2024 - 08:27
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        Alternatif Bank çalışma saatleri 2024
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        Alternatif Bank öncelikle 1991 yılında Doğan Grubu bünyesinde kurulmuştur. Hizmet vermeye ise 1992 senesinde başlayan firmanın %80'i Anadolu Grup tarafından alınmıştır. Bugünki haliyle Alternatif Bank olarak hizmet vermeye devam eden bankanın mesai saatleri ile ilgili merak edilenler sizler için yazımızda yer alıyor... Alternatif Bank mesai saatleri şu şekilde;

        Pazartesi: 09:00 - 17:00

        Salı: 09:00 - 17:00

        Çarşamba: 09:00 - 17:00

        Perşembe: 09:00 - 17:00

        Cuma: 09:00 - 17:00

        Cumartesi ve Pazar: Kapalı

        ABank ismiyle de bilinen Alternatif Bank çalışma saatleri hafta içi 09:00 ve 17:00 aralığında belirlenmiştir. Dolayısıyla Alternatif Bank kaçta açılıyor sorusunun cevabı 09:00'dur. Peki hafta içi sabah 09:00 saatinde hizmet vermeye başlayan Alternatif Bank kaça kadar açık? Alternatif Bank kaçta kapanıyor diye merak edenler için mesai bitiş saati ise 17:00 şeklindedir.

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        Alternatif Bank Cumartesi Açık mı?

        "Birlikte, Hep İleri" sloganı ile sektörde çalışmalarını devam ettiren Alternatif Bank'ın % 75'i , 2013 senesinde Katar'ın ilk özel bankasına ait olmuştur. Katar'ın ilk özel bankası olarak bilinen The Commercial Bank'a hisselerinin bir kısmı devredilen Alternatif Bank'ın hafta sonu hizmet verip vermediği merak edilen bir diğer konu. Alternatif Bank Cumartesi açık mı diye merak edenler için bankanın Cumartesi günleri hizmet vermediğini belirtelim. Alternatif Bank Cumartesi ve Pazar hizmet vermeyerek tüm hafta sonu kapalıdır.

        Alternatif Bank Öğle Arası Hizmet Veriyor mu?

        Alternatif Bank mesai saatleri ile ilgili sıklıkla merak edilen bir diğer konu ise Alternatif Bank öğle arası hizmet veriyor mu sorusudur. 1991 senesinde kurularak 1992 yılında da hizmet vermeye başlayan ABank bir diğer ismiyle Alternatif Bank hafta içi 09:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir. Bankanın öğle arası saati ise 12:30 ve 13:30 saatleri arasındadır. Alternatif Bank öğle arası hizmet veriyor mu diye merak edenler için ise bankanın öğle arasında hizmet vermediğini belirtelim. Alternatif Bank'ın herhangi bir şubesinden hizmet almak isteyenlerin 09:00'dan 12:30' a kadar ve öğle arasından sonra 13:30'dan 17:00' a kadar işlemlerini halledebileceklerini ekleyelim. Alternatif Bank mesai saatleri içinde hizmet alarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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