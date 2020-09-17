Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Buculjevic, Hugo, Cansın Çınar, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Hamit Mandıracı, Arda Bostan, Kaan Gürbüz, Berkant Mit)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Nwachukwu, Hasan Sıkar)

Setler: 25-22, 28-26, 20-25, 17-25, 12-15

Süre: 152 dakika (35, 40, 32, 26, 19)