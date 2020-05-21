Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipte ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.