Altay Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbolcuların antrenmanlarını bireysel olarak teknik ekibin verdiği program dahilinde evlerinden sürdürdüğü belirtildi.

Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde dün toplanan siyah-beyazlı futbolcuların gerçekleştirilen toplantının ardından antrenman yaptığı açıklanmıştı.