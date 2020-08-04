Kulüpten alınan bilgiye göre, bugün Fransa’ya gidecek olan Cenk’in sağlık kontrolünün ardından Fransız ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen hafta Beşiktaş’tan Burak Yılmaz’ı transfer eden Lille’in kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da bulunuyor.

Cenk'in ismi bir başka Fransız ekibi Lyon'la da anılmıştı.