Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan ve gazeteci Atilla Türker'in bir süre konuk olduğu Spor Saati programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Programda Atilla Türker'in Galatasaray'da son dönemde yapmış olduğu bazı sözleşmeleri belgelemesi ve futbolcuların menajerlerine ödenenen ücretleri yayınlaması masaya yatırılırken; Altaylı, bu sözleşmelerde imzası bulunanların Galatasaray üyeliğinden çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GALATASARAY'DAKİ SÖZLEŞMELER...

ATİLLA TÜRKER: DAHA ÖNCE FENERBAHÇE, TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ'TAN DA YAYINLADIK

Atilla Türker: Belgeleri yayınlıyoruz, imzalı. Galatasaray Kulübü 'Mahkemeye vereceğiz' dedi ama nasıl verecek bilmiyorum. Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe'yle ilgili belge yayınlamıştık, Fenerbahçe düşmanı ilan edildik. Trabzonspor ve Beşiktaş'la ilgili inanılmaz belgeleri yayınladık, düşman ilan edildik. O zaman herkes 'Galatasaray tetikçisi' deniyordu... Omar, Sekidika, Onyekuru belgelerini yayınladık, şimdi de Galatasaray düşmanı ilan edildik.

Fatih Altaylı: Galatasaray'ın yalanlaması, doğrulaması oldu zaten. Klasik olarak gazeteciye sövüyor.

Atilla Türker: Benim kanaatim, bilgim araştırmam bunun imza parası olduğu yönünde. FFP olamaz çünkü, menajerlere ödenen paralar da FFP kriterleri kapsamında. Oradan kurtulmak mümkün değil. Başka ithamlar da var ama ben onları söylemek istemiyorum, 'Menajer parayı paylaşıyor' şeklinde.

Fatih Altaylı: O iddialar da 'Ben bu oyuncunun menajerine atıyorum 1 milyon para veriyorum kulüpten, menajeri bana 500'ü iade ediyor dönüyor ben o parayı cepliyorum.' Böyle yüzlerce örnek oldu.

Atilla Türker: Niye yapmışlar... Omar, Emre Kılınç veya Donk'un sözleşmelerinde olay imza parası... 1 Kasım 2019'de vergi oranı Türkiye'de değişti. Önceden yüzde 15 stopaj vardı, şimdi 40'a çıktı. Biraz karışık bir mevzuat ama oyuncu misal 10 milyon alacaksa ki futbolcu net ücret üzerinden anlaşır, onun brütü 16 milyon civarı oluyor. Onun yüzde 40'ı kesilince 10 milyon kemiksiz kalıyor. Avrupa'da futbolcular aldığından vergisini öder. Davalar falan da açıldı. Ama Türkiye'de futbolcu alacağı para üzerinden konuşuyordu, vergiye karışmıyordu. İşleyiş buydu. Bu menajerlerin tamamına yakının offshore hesapları var. D'Avila'nın offshore hesabı Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Orada vergi yok, vergi cenneti. İngiltere, İspanya, Fransa'da offshore faturaları kabul edilmiyor.

Emre Kılınç'ın transferinde 1 milyon 50 bin Euro, D'Avila'nın alacağı para. Veya Omar'ın üzerinden menajerinin aldığı para 2 milyon... Bir de bonus var menajere. Örneğin Omar 10 maç oynarsa menajer 75 bin Euro her sezon için prim alıyor! Doğal olarak 2 milyon 250 bin Euro para... Kanaatim bu imza parası olarak Omar'a verilecek çünkü vergisi yok. Menajer offshore hesabı vasıtasıyla.

Fatih Altaylı: Ortada en iyi niyetle bakarsan vergi kaçırma var. Kötü niyetle bakarsan bu parayı yöneticiler mi... Öyle bir iş yapmışlar ki her türlü ithama açık! İyi niyetle yönetici hırsızlık yapmıyor ama vergi kaçırıyor. Kötü niyetle yönetici avantayı kulüp kasasından ekstra parayı menajerle kırışıyor. Ben 'Galatasaray'da bunun olacağına ihtimal vermiyorum' diyebilirim. Kimseye kefil olamam, suçlayamam da. Galatasaray'da bunu yapacak yönetici yoktur. Bazı büyük kulüplerimizde bu tip soygunlar daha önce oldu ama Galatasaray'da biraz da tanıdığım için söylüyorum... Sonuç olarak ortada bir ayıp var. Sen buna vereceksen Galatasaray'ın hesabı kitabı açıktır. Verirsin bu parayı, vergisini de ödersin. Zaten vergi ödediğiniz yok, hababam devletten indirim geliyor. Ama kulübü vergi kaçakçısı konumuna düşürmezsin.

"GALATASARAY GENEL KURULU, O EVRAKTA İMZASI BULUNANLARI PAÇAVRAYA ÇEVİRİR"

"Bu Atilla'nın bulabildiği. Belki de bunlardan bütün kulüplerde var. D'Avila denilen adam mimli, daha önce böyle bir sürü rezalete karışmış. Ve bu ilk değil Galatasaray'da daha önce Dursun Özbek zamanında başlıyor bu rezalet. Bu adam, Ndiaye'yle yaptı aynı şeyi. D'Avila denilen adam ahlaki çöküntü timsali. Çünkü kayınpederini dolandırmış. Kayınpederi bize belgeleri yolladı! Belki de Türkiye'deki 20 kulüpte var böyle bir şey! TFF'nin yapması gereken bir şey. Yıllardır dikkat çeken şey vardı, en yüksek menajer ücretlerini veren kulüp Galatasaray'dı. Galatasaray'ın 30 milyon menajer borcu olması için minimum 300 milyonluk transfer yapması lazımdı! 'Bu borç nereden' diyorduk. Muhtemelen başka kulüplerde de benzer şeyler var. Galatasaray limiti daha yüksek olduğu için daha göze çarpıyor olabilir. Bununla UEFA'yı kandıramıyorsun, Türkiye'deki Maliye'yi ve taraftarı kandırıyorsun ancak. Galatasaray ciddi bir kulüptür. Abidik kubidik işlere genel kurul izin vermez, yapmaya kalkanlara cezasını verir. Bu Galatasaray Genel Kurulu'nda gündeme geldiğinde bu yönetimi ve bu imzası bulunanları paçavraya çevirirler. Hiçbir haysiyetli yönetici o evrakın altına imza atamaz. 'Bana başkan emretti' diyemez, kanun dışı bir emir gelirse imza atmazsın. TFF bütün kulüplerin menajer ilişkilerini inceleme altına almalı."

"BURADA SPK SUÇU, VERGİ SUÇU VARDIR"

"Hatırlarsan geçen sene Galatasaray'ın idari açıdan ibra edilmediğinde ben buna kızdım ve 'Bu yönetim bunu hak etmiyor' demiştim. Niye demiştim, idari ve mali ibra ayrı ayrı olamaz birincisi bu. Her idari kararın bir mali sonucu her mali kararın da idari sonucu vardır. Bu sene bütün bu ortaya çıkan veriler gösteriyor ki Galatasaray'da garip bir durum var. Pandemi nedeniyle ertelenen genel kurullar yapılmaya başlanabilirse ki yapılmalı bu yönetim, ibra edilmemeyi en az Dursun Özbek yönetimi kadar hak ediyor. Dursun Özbek yönetimi hak etmediği halde ibra edildi, bu yönetim hak etmediği için ibra edilmemeli. Çünkü bu altından kalkılacak boyutta bir rezalet değildir. Evet, benzerini Dursun Özbek de yapmıştır ama bu tüy dikmiştir. Ve biz bu yönetime destek verirken, Dursun Özbek gitsin diye çaba sarf ederken benzer edepsizlik, yolsuzluk gelsin diye yapmadım. Bu yapılan suçtur, Galatasaray yönetimi suç işlemiştir. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri, bu suçu karşılıksız bırakamazlar. Galatasaray SPK'ya yalan beyan vermiştir. Bir SPK suçu vardır iki vergi suçu vardır. Bu işlerde imzası bulunanlardan hesabı sorulmalıdır. Bu kişiler eğer bu suçu işledilerse bırak Galatasaray'da yönetici olmayı, Galatasaray Spor Kulübü'nden ahlaki, etik nedenlerle atılmalıdır. Galatasaray yöneticileri, Türkiye'nin kanunlarının etrafından dolanmak için seçilmemiştir. Galatasaray kaçakçı bir kulüp değildir"

"BUNLAR GALATASARAY'DAN ATILMALIDIR"

"Federasyon bütün menajer ödemelerini, anlaşmalarını istemek zorundadır. Başka kulüplerde de benzer işler vardır, oluyordur. Bunlar bulunmalıdır. Karabük, Antep, Bucaspor boşuna batmadı. Bütün bunlar, bunu gösteriyor. Atilla'nın belgeleri bunu gösteriyor. Son yakalanan Galatasaray. Daha önce Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş yakalandı. Atilla Türker, bütün bu kulüplerin ipliğini pazara çıkardı. Hiçbirinden hesap sorulmadığını biliyoruz, muhtemelen Galatasaray'dan da sorulmayacaktır. Camiaların adının büyüklüğü, devleti bunların karşısında durduruyor muhtemelen ama Galatasaray Genel Kurulu üyelerini durdurmamalıdır. Bunlar, Galatasaray'dan atılmalıdır!"

GALATASARAY'IN 3-1'LİK GAZİANTEP GALİBİYETİ

"BAMBAŞKA BİR GALATASARAY..."

"66. dakikada Arda kendi ceza sahasının önünde pres yapıp top kapıyordu, bu önemli bir göstergeydi Arda açısından. Fatih Terim futbola odaklanırsa başarılı, kulüp yönetimine odaklanırsa başarısız oluyor. Fatih Terim futbola konsantre olunca farklı bir Galatasaray izledik. Umduğumun beş gömlek üzerinde bir Galatasaray izledim. Geçen senenin yan pas geri pas yan pas hastalıklarından izlemiş bir Galatasaray izledim. İleriye, dikine çıkan bir Galatasaray izledim. Nispeten genç bir oyuncuyu, Taylan'ı kritik bölgede oynatan, eski döneminden mesajlar veren, risk almayı seven Fatih Terim anlayışı izledik. Taylan en zor görevi almıştı, 100 üzerinden 85 diyebileceğimiz şekilde tamamladı. Falcao bana göre sahanın kötülerindendi. Doğru, iki gol attı. Ama Falcao geçmişindeki bir adamın en az 4 gol atması lazımdı bu maçta. Kaçırdıkları, attıklarından daha kolaydı. Daha iyi olabilirdi Falcao. Luyindama iyi değildi. Kanatlar da az skor yapacak gibi bu sene. Dikine gidiyor Galatasaray, bambaşka..."

"BAHATTİN ŞİMŞEK BU HAFTANIN EN İYİ HAKEMİYDİ"

"Bahattin Şimşek bu haftanın en iyi hakemiydi. Tartışmalı hiçbir pozisyon oluşturmadı, VAR'a bakması gereken yerde baktı. Her şeyi doğru baktı diye düşünüyorum. Sumudica itiraz etmiş ama her iki tarafa da belli sertlik sağladı ama yorumu iki taraf için de aynıydı."

BEŞİKTAŞ - TRABZNSPOR MAÇI

"TRABZONSPOR'UN YARISI GİTTİ, YERLERİ DOLDURULAMADI"

"Sosa'yı niye kaybetti Trabzonspor? Sosa ayarında bir orta saha oyuncusunu, Sosa'nın aldığı ücrete bulmak zor... Garantili, performansı belli, takımı ligi tanıyor... Hee oyuncu 'Ben Trabzonspor'da oynamam' dediyse ayrı ama 400 bin Euro için kaçtıysa büyük bir hatadır. Ndiaye de yok. Trabzonspor'un yarısı yoktu aslında. Sörloth nerede belli değil. Gidiyor mu gitmiyor mu belli değil. Bir yönetim zaafiyeti var ortada. Ya da yönetimin taraftara karşı samimiyetsiz bir tutumu var. Abdulkadir Parmak bu takımın bütün yükünü taşıyamaz. Bunca adamı kaybetmişsin, yerlerini dolduramamışsın. Üzerine yepyeni bir teknik direktör, hiç alışık olmadığı bir ligde alışık olmadığı bir oyun tarzında..."

TRABZONSPOR YÖNETİMİ, SÖRLOTH'A ULAŞAMIYOR

"Tabii ki etik değil, böyle bir şey olamaz. FIFA'lık bir durum var ortada. Ama yönetimin tavrına baktığında acaba Sörloth'u satmaya çalıştıkları için bir danışıklı dövüş mü var bilmiyoruz. Sörloth satılık değilse nasıl oluyor da RB Leipzig ve Tottenham'la görüşülüyor? O zaman deyin ki 'Biz Sörloth'u yolluyoruz' Satacaksan sat, satmayacaksan getir oyna. Doğrudan bütün suçu Sörloth'un üzerine atmak yanlış. Yarın anlaşamazsan Sörloth gelip oynarsa ne olacak? Trabzonspor ilk hafta itibariyla şu anki durumuyla şampiyonluk potasından uzak bir görüntü verdi."

BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR GALİBİYETİ

"Sergen Yalçın, Lucescu'yla uzun süre oynadı. Sergen'in iyi bir teknik direktör olduğunu diyordum çünkü hem zekası hem de futbol zekası olan biri. Futbolu iyi okuyan, fırlamalıkları olan, kendi hatalarına aşık olmayan biri. Samimi, kendisiyle barışık. Sistemi yanlışsa değiştirecek özgüvenine saihp. Futbol kariyeri de buna izin veriyor, Beşiktaş'taki konumlandırışı da buna izin veriyor. Fatih Terim nasıl eli rahat oynuyorsa Sergen Yalçın da eli rahat oynuyor."

FENERBAHÇE, ÇAYKUR RİZESPOR'U 2-1 MAĞLUP ETTİ

"İlk 45 dakika dedim ki 'Aykut Kocaman geri mi geldi?' dedim. Maç başladı dedim ki 'Bu mudur... Limitleri aşan transferler, şunlar bunlar bu mudur?' dedim... Dizilişe bakınca dedim ki 'Bu ne ya? Bu takımı birisi Erol Bulut'u bağladılar falan başka bir takım yazdı' sahaya çıktığında da takım Allah muhafazaydı. Niye böyle bir şey yaptığını anlamak mümkün değil. O maç gidebilirdi, kimse skora aldanmasın. Fenerbahçe kazandı ama nasıl kazandı Allah bilir."

"Fenerbahçe'yi değiştiren adam Sosa oldu. Sosa varken niye onunla oynamazsın? 90 dakikayı kaldırmasın, 60'ta çıkar. Fenerbahçe'nin maçı geri kazanacağı noktaya gelinceye kadar Rizespor 2-3 pozisyonu değerlendirse ne olacaktı? Fenerbahçe kalecisi imkansız 2-3 top çıkardı. O maç 3-0'a gelebilirdi, o zamandan sonra Sosa'yı değil Messi'yi alsan fayda olmaz. Bu nasıl teknik direktörlük anlayışıdır anlamakta zorlanıyorum. O zaman kadroya da almazsın hazır değilse. Kadrodaysa onunla başla. Maçı koparabiliyorsan kopar sonrasına bak. Rizespor değil de başka bir Anadolu takımı olsa maçı bir sertleştirse savunmaya 11 kişiyi dizse ve hakem de o penaltıyı vermese ne olacak? İkinci penaltı verilmeyebilir. O pozisyon Liverpool - Leeds maçında olsa verilir miydi? Türkiye'de bunlar verilmiyordu, geçen sene benzeri Galatasaray'a verilince verilmeye başlandı. Penaltı da olabilir ama onca itiraza rağmen VAR'a bakmaması iyi not değildir. En azından VAR'dan bakması lazımdı. Aynı hareketi Serdar Aziz yapsaydı aynı Arda kardeşler VAR'a gitmeden penaltı çalabilir miydi? Bu maç sırasında Serdar Aziz'in bir veya iki faulünde sarı kart çıktı mı? Skoda'nın golünde Serdar Aziz büyük ihtimal rüya görüyordu."

"Fenerbahçe'nin Ozan ve Sosa oyundayken oyunla yokken oynadıkları oyun arasında ciddi farklar vardı. Bir teknik direktörün 'Hazır değil' savunması yapması geçerli değil çünkü oyuncular oynasa çıkana kadar maç kopmuş olabilirdi. Böyle risklere girmemek lazım. Bunu Rizespor denese anlarım. Fenerbahçe böyle bir şey yapmaz."

BANKALAR BİRLİĞİ İLE YAPILAN ANLAŞMALAR...

"Kulüpler Birliği'ndeki kulüpler orada... Trabzonspor ve Galatasaray dışında bu vade uzatımı ve faiz düşürümü konusunda görüşme yapılmasından yanaydı. Galatasaray ve Trabzonspor 'Biz anlaşmamızı yaptık, siz de yapın bize ne' noktasındaydı. Hafta içinde bir Galatasaray'dan genç bir yönetici aradı 'Bizim başkan da bu konuları konuşmak için Cumhurbaşkanı'yla görüştü' dedi. Tamam da bu olay Kulüpler Birliği tarafından götürüldü Cumhurbaşkanı'na. O randevuyu almasan olmayacak mıydı bu iş? Senin yapmadığını herkes biliyor. Bu iki takımın böyle bir hakkı yok. 'Biz yaptık, diğerleri de yapsın' diyerek göbek atıyordu. Buna girin, vadeyi uzatın faizi düşürün diyordum. Benim aleyhime yaptıkları açıklamalarda buna niye değinmediler? Çünkü yalancılık ruhlarının parçası olmuş. Siz yapmadınız bu işi."

MEHMET SEPİL'İN KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN İSTİFASI

"Mehmet Sepil geçen seneden beri istemiyor. Nedeni de Sepil'in ailesinin Türkiye'de yaşamaması ve onlarla görüşmek istemesi. Kulüpler Birliği'ni geçici süre kabul etmişti. Galatasaray Başkanına defalarca Kulüpler Birliği başkanlığı teklif edildi, Cengiz kabul etmedi. Bunun üzerine Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluştan daha fazla para alabilmek ve yayıncı kuruluş ile TFF arasındaki teslimiyet kokan anlaşmanın denetlenmesi için görülmek istenmesine Galatasaray'ın mani olması akıl alır gibi değil. Kim olursa olsun akıl almaz. Bu kokuşmuş ilişkinin ne olduğunu öğrenmeye çalışmaya engel olmak gariptir. Galatasaray'da ne olup bittiğini yönetim kurulu üyeleri bile bilmiyor. Galatasaray'ı iki kişi yönetiyor: Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay. Bu ikisi kapalı kapılar ardından tıs tıs ne yapıyor bilmiyoruz ama çok pis kokular geliyor. Hangi amaçla hangi maksatla ne için kullandığı ya da kullandırttığı konusu son derece karmaşık. Abdurrahim Albayrak bile orada devre dışı! Bu ikili, Yusuf Günay'ı Galatasaray'a sokan da eski başkan Dursun Özbek'tir. Çok acayip şeyler oluyor Galatasaray'da. Galatasaray birilerini üye yapmaya çalışıyorlar. Bundan dört beş sene önce Aziz Yıldırım'ın prensi diye gösterilen, Fenerbahçe formasıyla medyaya, sosyal medyaya pozlar vermiş birini Galatasaray'a üye yapmak istiyorlar. Bu kadarını söyleyeyim. Bir takım çapulcular da bana 'Sen Galatasaraylı değilsin' diyor. Siz kim Galatasaray kim! Ben Galatasaray düşmanı değilim, spor dostuyum. Galatasaray her şeyden önce ilkeler takımıdır. Ahlaksızların Galatasaray'da yeri yoktur."