Altay’da Tuna Üzümcü’ye ceza

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında Altay, deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup olmuştu. Maçın ardından Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. Hafta içerisinde toplanan PFDK, dün akşam itibarıyla cezaları açıkladı. Açıklanan cezalara göre Üzümcü, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı ihtar cezası, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."