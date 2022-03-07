Altay’da Serkan Özbalta etkisi

Spor Toto Süper Lig’e 18 yıl aranın ardından yükselen Altay, ilk 7 haftada liderliğe kadar yükselmesinin ardından 16 maç boyunca kazanamayarak küme düşme hattına gerilemişti. Sezona efsanesi olan Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde başlayan ve daha sonra yardımcısı Mert Nobre ile devam eden siyah-beyazlılar, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Serkan Özbalta’yı göreve getirmişti.
Göreve gelir gelmez sistemini oluşturmaya başlayan ve takıma yeni bir heyecan getiren genç teknik adam, aldığı sonuçlarla takım üzerindeki etkisini göstermeye başladı. Altay’ın başında şu ana kadar 5 maça çıkan 43 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Özellikle takımın başında çıktığı ilk maçta İzmir derbisinde deplasmanda Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek 16 maçlık 3 puan hasretine son veren Serkan Özbalta, oynattığı futbolla taraftarın beğenisini toplamıştı. Son olarak dün oynanan maçta deplasmanda Fatih Karagümrük’e karşı 10 kişi mücadele eden ve 1 puan almayı başaran Altay’da, Özbalta maç sonunda yaptığı açıklamayla “Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz” mesajını verdi.
Altay’ın kümede kalma umutlarını tazeleyen Özbalta’nın performansı, taraftarlar tarafından da takdir topladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden “Güveniyoruz hocam”, “Keşke daha önce gelseydin hocam”, “Sonuna kadar devam Serkan hoca” yorumlarını yaparak, genç teknik adama destek verdi.
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