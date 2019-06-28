Altay’da İbrahim sürprizi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Altay’da İbrahim Öztürk ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezonun bitmesiyle siyah-beyazlı takımdaki sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken, taraflar yeniden masaya oturdu. Öztürk 1 sezon daha oynadıktan sonra futbolu Altay’da bırakmayı istediğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine bir görüşme gerçekleştiren teknik heyet ve yönetim, 38 yaşındaki deneyimli oyuncuyla yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Son 2 sezondur Altay’da top koşturan İbrahim, bu sürede 51 resmi karşılaşmada siyah-beyazlı formayı terletti. Öztürk, 2017/2018 yılında takımıyla TFF 2. Lig şampiyonluğu da yaşamıştı. Öte yandan Altay’da sözleşmesi sona eren sol bek Serkan Sözmen ile sözleşme yenilenmedi ve yollar ayrıldı.