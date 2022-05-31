Altay’da Cebrail Karayel veda etti

Spor Toto Süper Lig’de küme düşen Altay’da, geçtiğimiz sezon ortasında Ankaragücü’nden transfer edilen Cebrail Karayel’in sözleşmesi sona erdi. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Altay’a veda etti.
Cebrail Karayel, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Geldiğimde çok duymuştum; ‘Büyük Altay'ın ekmeğini yiyen, suyunu içen burayı asla unutamaz’ diye. İlk başlarda anlayamamıştım. Ama bugün geldiğimiz bu noktada o sözün ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu yaşayarak anladım.
Hep beraber enerjimizi vererek, 18 yıllık hayalin peşinden koşarak yaşadığımız şampiyonluğu sene sonunda taçlandırmak ve Süper Lig'de devam etmek inanın sizin kadar benimde tek düşüncem ve arzumdu.
Birkaç röportajımda da dedim ya; ‘Sizden biriyim, ben de tribünden geldim, sizleri çok iyi anlıyorum’ diye inanın şampiyon olduğumuz gün sizin kadar sevindim, sene sonunda sizler kadar üzüldüm, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Hayat şansı ve biz futbolcuların bazı kırılma anları vardır. Altay bu noktada benim için en özel yerde olacak.
Başta Büyük Altay camiasına, beraber mücadele verdiğim teknik heyet, takım arkadaşlarım, abilerim, altyapıdaki kardeşlerime, bizlerin motivasyonu için bir kere bile yüzlerini asmadan gece gündüz çalışan çabalayan kulüp personelimize ve beni en başından beri bağrına basan Büyük Altay taraftarına her şey için sonsuz teşekkür ediyorum. Belki yine, yeniden yollarımız kesişir. Belki bir daha kesişmez. Ama her zaman kalbimin en güzel yerinde, en samimi duygularımda Büyük Altay var olacaktır. Haklarınızı helal edin...”
Cebrail Karayel, bu sezon Altay formasıyla sahaya çıktığı 32 resmi maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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