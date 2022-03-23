Altay’a teknik direktör dayanmıyor

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren ve küme düşme hattından kurtulamayan Altay’da, dün itibarıyla Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollar ayrılmıştı. Özbalta’nın ayrılığının ardından siyah-beyazlı yönetim yeni teknik direktör arayışına girdiklerini ve kısa sürede açıklayacaklarını bildirmişti. İzmir temsilcisi bu değişiklikle beraber mevcut sezondaki 4. teknik direktörünü getirmiş olacak.
Bu sezona Mustafa Denizli yönetiminde başlayan Altay, daha sonra 20. haftada Denizli’nin yardımcısı Mert Nobre’yi göreve getirmişti. 3 hafta görevde kalan Nobre’nin yerine ise Serkan Özbalta getirildi. 7 hafta görevde kalan Özbalta, 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak kümede kalma umutlarını tazelemesine rağmen kulüp içindeki maddi sorunlardan dolayı görevinden istifa etti.
1. LİG'DE 8 HOCA İLE ÇALIŞTI
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz 3 sezonda ise yine teknik direktör değişiklikleriyle dikkat çekmişti. Spor Toto 1. Lig’e yükseldiği 2018-2019 sezonunda Alper Avcı, Özden Töraydın ve Sait Karafırtınalar ile çalışan İzmir temsilcisi, 2019-2020 sezonuna Karafıtınalar yönetiminde başlarken, daha sonra Ali Tandoğan ve ardından Yalçın Koşukavak’ı göreve getirdi. 2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay, Yücel İldiz’le sezona başlarken, 21. haftada görevi Osman Özköylü’ye vermişti. Sezonun bitimine 3 hafta kala Özköylü’nün görevine son veren siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli ile play-off şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig’e yükselmişti.
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