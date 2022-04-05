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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Altay (52), önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Altay, "Arkadaşlarımız ile yemeğe gelmiştik, şimdi de eve gidiyoruz." dedi.

"YOĞUN BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Muhabirlerin, "Neler yapıyorsunuz? Sahneler nasıl gidiyor?" sorularına yanıt veren ünlü şarkıcı, "Gayet yoğun bir sezon geçiriyoruz. Ramazan’da dinleneceğiz. Ramazan sonrası konser devam edecek. Bayramda konserlerim olacak. Yeni bir şarkı geliyor, benim bestemdi. Daha önce Ebru Gündeş’in okuduğu ‘Sensizim’ adlı şarkıyı ben hiç seslendirmemiştim, Ebru Gündeş ile konuştuk. Stüdyoya girdim, bakalım... Umarım beğenirler." şeklinde konuştu.