Altay - Yılport Samsunspor: 0-0

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 32 Erhan Çelenk),Scuk, Thiam (Dk. 72 Yılmaz Özeren),Putsila, Ziya Alkurt (Dk. 83 Ergin Keleş),Paixao (Dk. 83 Gnanduillet)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Burak Çalık, Plumain, Gökhan Alsan (Dk. 68 İlyas Yavuz),Muhsin Yıldırım (Dk. 90+3 Veli Çetin),Savicevic (Dk. 80 Guido Koçer),Ahmethan Köse (Dk. 80 Ferhat Çulcuoğlu)

Sarı kartlar: Dk. 35 Caner Arıcı, Dk. 55 Gökhan Alsan, Dk. 82 Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay, sahasında Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol kanattan atak yapan Altay'da, Paixao ceza sahası dışı sol çaprazından şansını denedi ancak top kaleci Nurullah'ta kaldı.

16. dakikada orta alandan atak yapan Samsunspor'da Surak Çalık ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu attı ancak top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

27. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağından Burak Çalık topla birlikte ceza sahası içine girerek şutunu çekti ancak kaleci Burak Öğür topu kornere gönderdi.

31. dakikada sağ taraftan Putsila'nın kullandığı serbest vuruşta Paixao ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Nurullah gole izin vermedi.

37. dakikada sol kanattan atak yapan Altay'da topla birlikte ceza sahası içine giren Putsila, Ziya Alkurt'a pasını aktardı. Ziya'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

43. dakikada sağ taraftan serbest vuruş kullanan Samsunspor'da ceza sahası içinde karambolden seken topu Freddy kaleye gönderdi ancak top kaleci Burak Öğür'de kaldı.

46. dakikada Putsila'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ziya yine bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Nurullah bu pozisyonda da başarılıydı.

58. dakikada Altay'da orta alandan ceza sahası içine giren Paixao, Putsila'ya pas verdi. Putsila topa sert vurdu ancak top kaleci Nurullah'tan oyun alanına döndü.