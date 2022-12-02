Altay ve Göztepe’nin gözü TFF Yönetim Kurulu'nda

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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) dün açıklanan cezalarının ardından gözler TFF Yönetim Kuruluna çevrildi. TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın "Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması" başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasına göre tatil edilen müsabakanın nasıl tescil edileceğine TFF Yönetim Kurulu karar verecek. Kurulun takımlardan birisini veya ikisini hükmen yenik sayma hakkı bulunuyor. Ayrıca disiplin kurulları, eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenzili kararı da verebiliyor.

Kurul, alacağı kararda, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, disiplin müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulunduracak.

Yönetim kurulunun müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, karşılaşmanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilme hakkı da bulunuyor.

PFDK CEZALARI

PFDK taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama cezaları verirken, Göztepe'ye 112 bin, Altay'a ise 185 bin 500 lira para cezası açıkladı.

Kurul ayrıca iki ekibin bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki müsabaka için bloke etti. İki takımın da bu cezalarda indirim talebiyle Tahkim Kurulu'na başvuru hakları bulunuyor.

Eğer bu cezalarda herhangi bir indirim olmaması durumunda Göztepe, kalan 12 iç saha maçından 4'üne seyircisinden mahrum çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin Manisa FK, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Beyçimento Bandırmaspor müsabakalarına seyirci alınmayacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması ve maçını iç sahada oynaması halinde son cezasını bu müsabakada çekebilir.

Altay ise kendi evinde kalan 10 karşılaşmanın 6'sı olan Dyorex Boluspor, Pendikspor, Adanaspor, Yeni Malatyaspor, Manisa FK ve Sakaryaspor karşılaşmalarına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.