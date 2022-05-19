DHA

<İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı siyah-beyazlı kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Sinan Kaloğlu, "Bu göreve beni layık gören kulübüme teşekkür ederim. Altay kendi kulübüm. Çağrı geldiği zaman hiçbir menfaatim olmadan, hiç düşünmeden Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) görevimi bırakarak ateşten gömleği giyecek cesareti gösterdim. 'Yüzde 1 bile umut varsa kovalayacağım' dedim. Bu çağrıyı görmezden gelemezdim. Maddiyat konuşmadan direkt teklifi kabul ettim. Bana burada nasıl iş düşerse ben hep göreve hazırım" dedi.

Futbolu bıraktıktan sonra 5 yıl Avrupa'da hem futbol hem dil eğitimi aldığını anlatan teknik direktör Kaloğlu, "Bu süreçte Almanca ve İngilizce'yi bitirdim. UEFA B ve A lisanslarını aldım. Fortuna Düsseldorf altyapısında çalıştım. Son olarak TFF'de antrenör eğitimcisi olarak göreve başladım. Hedefim çok büyük. Futbolculuğumda olduğu gibi antrenörlüğümde de hedefim Avrupa çapında bir Türk teknik direktör olmak" diye konuştu.

Göreve geldiğinde zorlu bir fikstürle karşılaştığını belirten Sinan Kaloğlu, "Demoralize olan bir takım vardı. Oyuncuların modunu yükseltmek kolay olmadı. Biz iyi mücadele ettik. Ben Altay armasını yere değdirmek istemedim. Altay bizimle en çok koşan 3'üncü takım oldu. Bu mücadele takdire şayandır" mesajı verdi.

"HÜCUM HATTINDA SIKINTI YAŞADIK"

Golcü Paixao'nun kadro dışı kalması, Rayan ve Bamba'nın maç eksiği nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşadıklarını belirten teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Ramazan ayında oruç tutması Rayan'ı etkiledi. Bu durum bizi farklı arayışlara itti. Diziliş olarak 3'lüye savunmaya döndüm. Top bizdeyken 3-4-3, 3-5-2 gibi formasyonları yaptık. Top rakipteyken 5-3-2, 5-3-1-1 gibi olduk. Gençlere şans verdik. Ligin en iyi takımlarına karşı mücadele ettik. Birinci bölgeden ikinci ve üçüncü bölgeye paslarda lig 6'ncısı olmuşuz. Paslı geçişlerde 21 takımın olduğu ligde 6'ncı olarak çok iyi iş yapmışız. Bizi üçüncü bölgedeki oyuncuların eksikliği sonuca götürememiş. Son ana kadar mücadelemizi sürdürmük ama maalesef olmadı" yorumu yaptı.

"KULÜBÜN FELSEFESİ OLMALI"

Altaylı taraftarlara destekleri için teşekkür eden Sinan Kaloğlu, "Onlar adına da üzülüyoruz. Her kulübün bir felsefesi, karakteri olması lazım. Gelen oyuncular ve hocalar bilmeli ki kulübün karakteri bu. Doldur-boşalt ile günü birlik başarılarla olmuyor. Sözleşmem sürüyor ama durumum belli değil. Seneye 1'inci Lig için transfer yasağımız var. Yeni gelecek yönetim yasağı açacak mı açmayacak mı belirsiz. Hedefi yeni gelecek yönetim belirleyecek. Altay sahipsiz kalmaz. İyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Ben buna inanıyorum" şeklinde konuştu.