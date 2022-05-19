<İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı siyah-beyazlı kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Sinan Kaloğlu, "Bu göreve beni layık gören kulübüme teşekkür ederim. Altay kendi kulübüm. Çağrı geldiği zaman hiçbir menfaatim olmadan, hiç düşünmeden Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) görevimi bırakarak ateşten gömleği giyecek cesareti gösterdim. 'Yüzde 1 bile umut varsa kovalayacağım' dedim. Bu çağrıyı görmezden gelemezdim. Maddiyat konuşmadan direkt teklifi kabul ettim. Bana burada nasıl iş düşerse ben hep göreve hazırım" dedi.
Futbolu bıraktıktan sonra 5 yıl Avrupa'da hem futbol hem dil eğitimi aldığını anlatan teknik direktör Kaloğlu, "Bu süreçte Almanca ve İngilizce'yi bitirdim. UEFA B ve A lisanslarını aldım. Fortuna Düsseldorf altyapısında çalıştım. Son olarak TFF'de antrenör eğitimcisi olarak göreve başladım. Hedefim çok büyük. Futbolculuğumda olduğu gibi antrenörlüğümde de hedefim Avrupa çapında bir Türk teknik direktör olmak" diye konuştu.
Göreve geldiğinde zorlu bir fikstürle karşılaştığını belirten Sinan Kaloğlu, "Demoralize olan bir takım vardı. Oyuncuların modunu yükseltmek kolay olmadı. Biz iyi mücadele ettik. Ben Altay armasını yere değdirmek istemedim. Altay bizimle en çok koşan 3'üncü takım oldu. Bu mücadele takdire şayandır" mesajı verdi.
"HÜCUM HATTINDA SIKINTI YAŞADIK"
Golcü Paixao'nun kadro dışı kalması, Rayan ve Bamba'nın maç eksiği nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşadıklarını belirten teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Ramazan ayında oruç tutması Rayan'ı etkiledi. Bu durum bizi farklı arayışlara itti. Diziliş olarak 3'lüye savunmaya döndüm. Top bizdeyken 3-4-3, 3-5-2 gibi formasyonları yaptık. Top rakipteyken 5-3-2, 5-3-1-1 gibi olduk. Gençlere şans verdik. Ligin en iyi takımlarına karşı mücadele ettik. Birinci bölgeden ikinci ve üçüncü bölgeye paslarda lig 6'ncısı olmuşuz. Paslı geçişlerde 21 takımın olduğu ligde 6'ncı olarak çok iyi iş yapmışız. Bizi üçüncü bölgedeki oyuncuların eksikliği sonuca götürememiş. Son ana kadar mücadelemizi sürdürmük ama maalesef olmadı" yorumu yaptı.
"KULÜBÜN FELSEFESİ OLMALI"
Altaylı taraftarlara destekleri için teşekkür eden Sinan Kaloğlu, "Onlar adına da üzülüyoruz. Her kulübün bir felsefesi, karakteri olması lazım. Gelen oyuncular ve hocalar bilmeli ki kulübün karakteri bu. Doldur-boşalt ile günü birlik başarılarla olmuyor. Sözleşmem sürüyor ama durumum belli değil. Seneye 1'inci Lig için transfer yasağımız var. Yeni gelecek yönetim yasağı açacak mı açmayacak mı belirsiz. Hedefi yeni gelecek yönetim belirleyecek. Altay sahipsiz kalmaz. İyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Ben buna inanıyorum" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!