"Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin vurgusu yapan efsane teknik adam, "Çeşme´den çıkıp Altay´a geldiğimde fiziğim yetersiz diye geri gönderildim. Ama ben vazgeçmedim. Çeşme plajlarında çalıştım, ormanda koştum, fiziğimi geliştirdim ve sadece beş ay sonra Genç Milli Takım´a seçildim. Oradan da Altay´a geri döndüm. Sizler de asla vazgeçmeyin" dedi.

Bu bakış açısı sayesinde Altay tarihinin en fazla forma giyen ve en fazla gol atan oyuncusu olduğunu, Süper Lig´de gol krallığına ulaştığını, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş´ı şampiyon yapan tek teknik direktör unvanını aldığını, A Milli Takım´a görev yaptığını belirten Denizli, "Bu başarıların temelinde Altay´ın kapısından girdiğim gün vardır. Vizyonunuzu ve hedefinizi belirleyin. Zor hedefler seçin. Hedefiniz ne kadar zor olursa, elde ettiğiniz başarının değeri de bir o kadar artar. Başarının sonu yok, her zaman daha iyisi var ve siz buna odaklanın" diye konuştu.

"İDOLÜM METİN OKTAY GİBİ OLMAKTI"

"Çeşme gibi küçük bir yerden çıkan genç bir adamın başarı hikayesi çok çalışarak ortaya çıktım" saptamasında bulunan Denizli, "Sadece okulda aldığınız eğitim yetmez. Bir gün bile boş durmayın, kendinize bir şeyler katın. Unutmayın; boş geçirdiğiniz her gün, dünyanın başka yerinde bir genç çalışıyor ve sizden daha iyi duruma geliyor. İdolüm Metin Oktay gibi olabilmek için ben de Çeşme Kalesi´nin duvarlarına top vurarak onun gibi saatlerde çalıştım. Hiçbir başarı tesadüf değildir, arkasında mutlaka bir hikaye vardır, işte bu hikayeyi bulmaya çalışın" dedi.

"ALTAY BENİM YUVAM"

Altay Kulübü´nü "Yuvam olarak nitelendiren Denizli, "Bütün başarıları Altay sayesinde kazandım. Bugün burada yine Altay sayesinde sizlerle bir aradayım. Alsancak benim için bir semt değil, yaşanmışlıkların olduğu bir yer. Stadı´mız da öyle. Bir ömür geçirdim orada. Kornerden ilk golümü attığım gün, sanki az önce yaşanmış gibi halen hafızamda tüm canlılığıyla duruyor. Kasım ayında stadımız açılıyor. O günü dört gözle bekliyoruz" yorumu yaptı.

"KENDİ OYUNCULARIMIZI YETİŞTİRECEĞİZ"

Denizli, Altay Kulübü´nün çok önemli bir yeniden yapılanma sürece içerisinde olduğunu da kaydederek, "Eğitim ve sporun bir arada olacağı bir ortam hazırlıyoruz. İzmir ve Türkiye'nin her yerinden yetenekli gençlerle ilgili çalışmayı başlatacağız. Benim oynadığım dönemde alt yapıdan yetişen sekiz oyuncu A Takım´da forma giymişti. Bu bir Altay kültürü, Altay geleneğidir. Altay´ı yeniden kendi oyuncularını yetiştiren kulüp düzeyine taşıyacağız" dedi.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Altay Teknik Direktörü, İzmir Kız Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide Müdür Yardımcısı Fahrettin Gülşahin'in sorularını da yanıtladı. Söyleşinin ardından Okul Müdürü Suna Yoldaş Cantepe´den Denizli'ye üzerinde "Tüm zamanların rol modeli" yazılı kupa hediye edildi. Denizli ise Cantepe ve Gülşahin'e isimlerinin yazılı olduğu forma takdim etti.