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Altay, Spor Toto 1. Lig'deki yenilmezliğini 6 maça çıkardı

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Altay, yenilmediği son 6 maçta 12 puan topladı

Giriş: 22.11.2022 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
Altay, Spor Toto 1. Lig'deki yenilmezliğini 6 maça çıkardı
AA

Geçen sezon Süper Lig'e veda ettikten sonra eski futbolcularına olan borçları nedeniyle yeni transfer yapamayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon kadroda yer alan bazı oyuncuların yanı sıra genç isimlerle yoluna devam ediyor.

İlk 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Altay, 8. haftayı 6 puan ve averajla 17. sırada geçti. Ligde 9. haftadan itibaren çıktığı 6 müsabakada yenilmeyen siyah-beyazlı ekip bu periyotta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Dünkü Gençlerbirliği galibiyeti ile puanını 18'e çıkaran İzmir temsilcisi haftayı averajla 10. sırada tamamladı.

Düşme hattındaki Altınordu'nun 6 puan önünde bulunan siyah-beyazlı ekip, play-off barajında Bodrumspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

MARCO PAIXAO 9 GOL KAYDETTİ

Ligde 14 maçta 12 gol atan Altay'da takımın en golcü ismi konumunda Marco Paixao 3'ü penaltıdan olmak üzere 9 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekipte İbrahim Öztürk 2 gol atarken, Bodrumsporlu Cenk Şen de kendi filelerini havalandırdı.

Gelecek hafta İzmir derbisinde 27 Kasım Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak Altay, 18. haftayı maç yapmadan geçeceği ilk devreyi Dyorex Boluspor, Altaş Denizlispor (D) ve Tuzlaspor (D) müsabakalarıyla tamamlayacak.

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