AA

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda kulübün 108 yıllık tarihine ve köklü geleneklerine yakışmayan olayların yaşandığı hatırlatıldı. Kongredeki olaylarda "başrol oynayan" bazı kişilerin genel kuruldan hemen önce kulübe üye yapıldığı iddia edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme sonucunda, 213 kişinin başvuru ve kayıt işlemlerinin kulübümüz tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara uygun yürütülmediği, bu kişilere ait başvuru evrak ve koşullarının tamamlanmadığı anlaşıldığından yönetim kurulumuzca, söz konusu 213 kişinin üyeliklerinin geçersiz olduğunun tespiti ile iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir.

Olağanüstü genel kurulumuzda Altay kültürü ve geleneklerine aykırı sözlü ve fiili eylemlerde bulunan üyelerin tespitine ve bu eylemlerin gerektirdiği disiplin işlemlerine yönelik çalışmalar ayrıca yürütülmektedir. Altay'ımız, köklü tarihine ve kültürüne yakışır bir yapıya tekrar kavuşarak hak ettiği güzel günlere mutlaka ulaşacaktır."

Fotoğraf: İHA