Altay puanı kurtardı

Altay Bayındır, Karagümrük karşısında 77. dakikada Sabo'nun penaltı vuruşunda topu filelerinde görürken, 87. dakikada ise buna izin vermedi.

Genç file bekçisi, Sabo'nun ikinci penaltısını kurtarmayı başardı.

Altay ayrıca son dakikalarda Jimmy Durmaz'ın da şutunu çelerek kritik bir kurtarış yaptı.