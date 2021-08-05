Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Lis'in Erzurum kampına katıldığı belirtildi.

Polonya'da Falubaz takımında futbola başlayan 1,92 metre boyundaki kaleci, ülkesinin alt yaş kategorilerinde milli takım forması giydi.