Altay, Onur Akbay'ın peşinde

Borçları nedeniyle şu an transfer yasağı bulunan, henüz bir futbolcuya resmi imza attıramayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'nden Ahmet İlhan ve Bekir Yılmaz, Gazişehir Gaziantep'ten Mehmet Erdem, Menemenspor'dan kaleci Necati'nin yanı sıra Adanaspor'dan stoper Onur Akbay'ın da peşine düştü. Adanaspor'la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncuyla gerçekleşen ilk görüşmenin olumlu bittiği öğrenildi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın da Onur'u takımda görmek istediği ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi. Futbola Erbaaspor'da başlayan Onur, Çorumspor'da profesyonel olup sırasıyla Konya Anadolu Selçukspor, Adanaspor, Karşıyaka, Bursaspor, Şanlıurfaspor ve Adana Demirspor'da görev yaptı. Onur Akbay geçen sezon Adanaspor'da 32 maça çıkıp 1 gol attı.