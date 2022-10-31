Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Altay

Altay nefes aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Sakaryaspor'u usta golcüsü Paixao'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran ve ligdeki 2'nci galibiyetini alan Altay, 4 haftadır yer aldığı düşme hattından kurtularak az da olsa rahatladı

Giriş: 31.10.2022 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
Altay nefes aldı
DHA

Sezonun ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir atan siyah-beyazlılar, 5'inci haftada evinde Bodrumspor'u 2-0 yenerek ateş çemberinden çıkmıştı. Ligde 7'nci haftada tekrar düşme potasına giren siyah-beyazlılar, bu hafta aldığı Sakarya galibiyetiyle 11'nci haftayı 11 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 15'inci sırada tamamladı.

Bu sezonki ilk deplasman zaferine imza atan İzmir ekibi, seri galibiyetler alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Düşme hattındaki Erzurumspor'dan 1 maç fazlası bulunan Altay, iç saha karnesini düzelterek üst sıralara tırmanmak istiyor. Taraftarının önünde çıktığı 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan siyah-beyazlı takım, cumartesi günü konuk edeceği Bandırmaspor'u yenerek 2'de 2 yapmaya çalışacak. Altay'da sarı kart cezalısı durumuna düşen ön libero Ceyhun Gülselam forma giyemeyecek. Fizyoterapistle çalışan forvet Deniz Kadah'ın tedavisi ise devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
KPSS taban ve tavan puanları
KPSS taban ve tavan puanları
Yangında odasında mahsur kaldı, kurtarılamadı
Yangında odasında mahsur kaldı, kurtarılamadı
Güney Kore ve ABD'den son 5 yılın en büyük ölçekli tatbikatı
Güney Kore ve ABD'den son 5 yılın en büyük ölçekli tatbikatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.