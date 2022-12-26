Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Altay, maddi imkansızlıklar nedeniyle Kadın Futbol Süper Ligi'nden çekildi

Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu ekiplerinden Altay, ligden çekildiğini açıkladı

Giriş: 26.12.2022 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL
Altay, maddi imkansızlıklar nedeniyle Kadın Futbol Süper Ligi'nden çekildi
AA

Altay Kadın Futbol Takımı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A takımımızın yönetim kurulu kararı sonucunda maddi imkansızlıklar ve kısa vadede bir kaynak yaratılamayacak durumda olması sebebiyle ligden çekilme kararı aldığını üzülerek camiaya ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Büyük emekler ve fedakarlıklar sonucu 1,5 sene Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımımız için bugüne kadar elini taşın altına koyan herkese teşekkürü borç biliriz. Şubemiz bu karar sonrasında altyapı, spor okulu çalışmalarına devam ederek planlı ve sistemli bir şekilde Türkiye liglerine geri dönmeyi amaçlayacaktır."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Başarılı çocuk yetiştirmenin sırları
Başarılı çocuk yetiştirmenin sırları
Samanyolu avcılarının çektiği mükemmel kareler
Samanyolu avcılarının çektiği mükemmel kareler
Acı biberin bağımlılık yapmasının sebebi ne?
Acı biberin bağımlılık yapmasının sebebi ne?
Yunus balığı vs sürat teknesi...
Yunus balığı vs sürat teknesi...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.