Altay, ligde 16 maç sonra kazandı

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Deniz Kadah'ın penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 önde tamamlayan Altay, ikinci yarının başında Thaciano Mickael da Silva'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılan Altay, ligde 16 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında alan siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçına kadar 16 maçta 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşamıştı.
Serkan Özbalta yönetimindeki ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekibin üst üste 8 maçlık mağlubiyet serisi de sona erdi.
Puanını 21'e çıkaran Altay, 19. sırada yer alıyor.
DENİZ KADAH İLK GOLÜNÜ ATTI
Deniz Kadah, daha önce forma giydiği Göztepe'ye karşı bulduğu golle bu sezon ilk kez skora katkı yaptı.
Takımının ikinci golünü kaydeden Thaciano ise bu sezon meşin yuvarlağı ikinci kez ağlarla buluşturdu.
Altay'ın ilk golünde takımına penaltı kazandıran Kazımcan Karataş, ikinci golde de pası veren isim oldu.
GÖZTEPE BEŞ MAÇ SONRA KAYBETTİ
Ligde 5 maçtır mağlup olmayan ve üst üste 4 galibiyeti bulunan Göztepe, Altay karşısında sahadan puansız ayrıldı. 27 puanda kalan Göztepe, averajla 15. sıraya geriledi.
Süper Lig'de Altay ile oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Göztepe, ligin ilk devresinde de rakibine 2-1 yenilmişti.
OBINNA VE ARSLANAGIC CEZALI
Göztepe'de bu sezon 8. sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Obinna Nwobodo ile Dino Arslanagic, 14 Şubat Pazartesi günkü Atakaş Hatayspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Öte yandan, müsabakayı 17 bin 920 futbolseverin tribünlerde takip ettiği duyuruldu.
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