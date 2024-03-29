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Trendyol 1. Lig'in 17. sırasında yer alan Altay'ın yeni başkanı Süleyman Özkaral oldu.

İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin toplantı salonunda gerçekleşen kongrede başkanlık için Süleyman Özkaral ve Erdal Kırtaş'ın listeleri yarıştı. Genel kurula 111 üye katılırken, Özkaral'ın listesi 59, Kırtaş'ın listesi ise 42 oy aldı. Kongre sonrası Erdal Kırtaş, seçimi kazanan Süleyman Özkaral'ı tebrik etti.

Seçim sonunda, "Altay kazandı" mesajı veren Süleyman Özkaral başkanlığındaki Altay'ın yönetimi şu isimlerden oluştu: "Suat Dinç, Polat Özen, Burakcan Ayvaz, Muhammed Bera Özçelik, Burak Şenyüz, Caner Kafel, Aybora Kıvılcım, Kubilay Belen, İbrahim Sarıkaya, Hakan Has, Ali Oğuz Yavaş, Barış Tuaç, Erkan Karaoğluol, Serhat Tuğal, Yılmaz Ok." REKLAM Öte yandan Altay'ın toplam borcu 664 milyon 918 bin TL olarak açıklanırken, kongre Altay Marşı'nın coşkuyla söylenmesiyle sona erdi.

"YENİ BİR ŞİRKETLEŞME MODELİ GELİŞTİRECEĞİZ" Altay'ın yeni Başkanı Süleyman Özkaral kongrede yaptığı konuşmada kulübün yaşadığı zorlukları bir plan çerçevesinde çözmeye çalışacaklarını belirterek, "İlk hedefimizin ligin kalan 8 haftasını en düzgün şekilde bitirmek. Daha sonra futbolcularımızın mali sorunlarını çözüme kavuşturup tüm kadroyu korumak. Altyapıda yeni bir yapılanma sürecine girip, camia içinden ve dışından kaynak yaratarak önümüzdeki sezonun bütçesini oluşturacağız. Geçmiş borçların baskını azaltamaya çalışacağız. Yeni bir şirketleşme modelini geliştirme hedefindeyiz. İzmir'in parlak yıldızı yeniden parlayacak" diye konuştu. Özkaral, yönetim olarak ilk icraatlarının şirketleşme kararı almak olacağını da ekledi.