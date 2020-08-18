TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar gibi birçok ismin yakında gururları olacağını söyledi.
Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 sezondur sürdürdükleri altyapı hamleleri ve akademi liglerinde elde ettikleri sonuçların ışığında, nice yetenekli futbolcunun kadrolarında olacağını kaydetti.
Olympique Lyon'a transfer olan Cenk'in hem ailesinin hem de Altay’ın gururu olduğunu belirten Bozok, "Vahap Özaltay'dan 88 yıl sonra genç yaşta Türkiye'yi Fransa'da temsil etme onurunu taşıyan Cenk, bizleri de tarifsiz bir gururun sahibi yaptı. Çalışkanlıkları ve disiplinleriyle bizleri utandırmayan birçok gencimizi zamanı geldiğinde kulübümüze kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
Bozok, altyapıya özel önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Cenk gibi birçok gencimiz yakın gelecekte gururumuz olacak. Spor kamuoyu, Türk futboluna nice yetenek armağan eden büyük Altay'ı geçmişte olduğu gibi yakın gelecekte de bir futbolcu fabrikası olarak kabul edecek. Süper Lig yolunda verdiğimiz mücadelede elde etmek istediğimiz şampiyonluğun daha büyük başarıların temeli olması için, altyapımızı her zaman ön planda tutmamız gerekliliği ile hareket ediyoruz."
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