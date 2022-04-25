Altay için kader haftası

AA

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta maçında Altay, konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. 30 puanla 17. sırada bulunan Altay, bu sonuçla 40 puanla 16. sırada bulunan Giresunspor’la puan farkını azaltma şansını kaçırarak büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Ligde son 4 haftaya girilirken, siyah-beyazlı ekibin kalan tüm maçlarını kazanmaktan başka yolu kalmadı. Ayrıca, Altay kalan tüm maçlarını kazanması halinde bile Giresunspor’un kalan haftalarda en az 2 puan toplaması halinde yine küme düşen taraf olmaktan kurtulamayacak. İzmir temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda Hatayspor karşısında ligde kalıp kalmayacağının belli olacağı kader maçına çıkacak.

KALOĞLU KONUŞTU

Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, lige tutunma mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Kaloğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray karşısına kazanmak için çıktıklarını, son 4 haftadır iyi rakiplere karşı oynadıklarını belirtti.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncularının yanında maç eksiği olan oyuncuların da bulunduğunu bildiren Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. Pozisyonlar bulduk, atabilirdik de ama maalesef değerlendiremedik. Rakibimiz maçın başında attığı golden sonra özellikle ikinci yarıda olmak üzere son dakikaya kadar oyunu soğutup skoru korumaya çalıştı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi son dakikaya kadar desteklediler. Onları mutlu etmek isterdik. Oyuncularım da sahada ellerinden geleni yaptılar. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek."