Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada Ferdi Kadıoğlu attığı şık golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra Ferdi'nin pasında topu ağlarla buluşturan Valencia skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından ligde 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler 9 puana yükseldi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

ALTAY: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 84 Eren Erdoğan), Björkander, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 58 Rodriguez), Thiam, Poko (Dk. 87 Paixao), Pinares (Dk. 58 Aka), Bamba (Dk. 58 Ahmed Rayan)

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Tisserand, Kim (Dk. 67 Serdar Aziz), Szalai, Nazım Sangare, Sosa, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 78 Zajc), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 63 Samatta)

GOLLER: Dk. 51 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 55 Valencia (Fenerbahçe)

SARI KART: Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

48. dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda topu kornere uzaklaştırdı.

51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Cebrail'den kaptığı topla ceza sahasına doğru yönelen Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

55. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin yerden içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Valencia, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-2

90+4. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta top direğe çarpıp auta gitti.