Altay, Daouda Bamba’yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Altay, en son Norveç’in Brann takımında forma giyen Daouda Karamoko Bamba ile anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli 26 yaşındaki forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.