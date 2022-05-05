Altay'da yaprak dökümü sürüyor

DHA

Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'nın saat 20.00'de evinde oynayacağı Yukatel Kayserispor maçından puan çıkarması halinde pazar günü GZT Giresunspor maçına bile çıkmadan küme düşmesi kesinleşecek Altay'da futbolcu ayrılıklarına yenileri ekleniyor.

Siyah-beyazlılarda geçen hafta sözleşmesini tek taraflı fesheden Marco Paixao ve Karamoko Bamba'nın ardından transfer taksitleri ödenmeyen Şilili Cesar Pinares ve Polonyalı kaleci Mateusz Lis de takımdan ayrıldı. Doktor raporu alan Pinares ve Lis'in ülkelerine döndükleri belirtildi. Altay paraları yatırılmayan yabancı oyuncularına 15 gün içerisinde ödeme yapmazsa futbolcular serbest kalma hakkı kazanacak. İzmir temsilcisinde alacakları için kulübe ihtarname gönderen Şilili sol kanat Martin Rodriguez ise antrenmanlara katılıyor. Kulağı yarın Gaziantep'te olacak Altay'da pazar günü Giresunspor maçında sakat Özgür ve Deniz ile kadro dışı kalan Murat da forma giyemeyecek.