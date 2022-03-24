Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi. Kaloğlu ile sezon sonuna kadar anlaşan siyah-beyazlı kulüp, haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Altay ile şampiyonluk yaşayan, altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamını ardından TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz."