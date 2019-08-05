Altay'da Rıdvan Özdemir gitti

Yönetimin Afyon kampında el sıkışıp 2 yıllık ön protokol yaptığı genç ön libero, kampın ardından İzmir'de başlayan çalışmalara katılmadı. 23 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takımdaki arkadaşlarına veda mesajı gönderdiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Altınordu'da profesyonel olup geçen sezon Uşakspor'da forma giyen Rıdvan'ın takımdan ayrılması üzerine ön liberoya takviye yapmak için alternatif isim arayışına geçti. Altay'da, bir süre önce anlaşma sağlanan Yeni Çorumspor'dan kaleci Onurcan da takıma uyum sağlayamadığı için kamptan ayrılmış, Onurcan'ın yerine Çaykur Rizespor'dan kaleci Cihan Topaloğlu kadroya dahil edilmişti.