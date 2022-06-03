Altay'da Poko'nun kalması zor

SPOR Toto 1'inci Lig'e düşen ve kadrosunu büyük ölçüde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Altay'da sözleşmesi sona eren Andre Poko'nun da siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlandığı iddia edildi. İzmir ekibinde geçen sezon 300 bin Euro'ya oynayan Gabonlu ön liberonun yeni sezon için 700 bin Euro talep ettiği öğrenildi.

Poko'ya son dönemde Katar ekiplerinin talip olduğu ve astronomik rakamlar sunduğu belirtildi. Mücadeleci futboluyla taraftarların gönlünde taht kuran 29 yaşındaki futbolcunun yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi. Altay'la 1'inci Lig'de kupa kaldıran Poko, geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.