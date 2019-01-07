07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İkinci yarı öncesi İzmir'deki idmanlarda yer alan Pedro, Antalya kampına katılmadı. Altay yönetiminin, "Seni kiralık gönderilim ya da karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayıralım" teklifine rağmen 28 yaşındaki oyuncu ailevi nedenler öne sürerek mukavelesini tek taraflı sonlandırdı. Bu gelişme üzerine kulüp ve futbolcu arasında yasal süreç yaşanacağı öğrenildi.
Altay'a sezon başında Bulgaristan'ın PFC Beroe takımından transfer edilen Pedro, 2 yıllık anlaşma sağladığı siyah-beyazlı ekipte yalnız yarım sezon görev aldı. Yaptığı asistlerle alkış toplayan Portekizli futbolcu, ligde 13 maçta 1 gol atarken, kupada 3 müsabakada 2 kez rakip fileleri sarstı. Daha önce Bulgar stoper Ivanov, Senegalli orta saha oyuncusu Daf, kaleci Egemen, orta saha oyuncuları Metin ve Tevfik'le yollarını ayıran Altay'da Pedro'nun da gidişiyle takımdan ayrılan oyuncusu sayısı 6'ya yükseldi.
BİR YABANCI DAHA YOLDA
Dış transferde Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos, Ankaragücü'nden Belarusla orta saha oyuncusu Anton Putsila, Adanaspor'dan sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu ve Fatih Karagümrük'ten ön libero Merter Yüce ile anlaşan Altay kadrosunu bir yabancı oyuncuyla daha güçlendirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, yurtdışında forma giyen ve 6 numara pozisyonunda görev alan bir futbolcuyla prensipte anlaştığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi.
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