TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması istenen ancak hiçbir takımla anlaşamayınca elde kalan Oğuzhan Aynaoğlu'nun 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunması siyah-beyazlı kulübü sıkıntıya soktu. Özel antrenör eşliğinde bireysel antrenman yapan 28 yaşındaki gurbetçi futbolcu yönetimle anlaşma sağlayamadı.

Karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrılmaması durumunda Oğuzhan, gelecek sezon da İzmir ekibinden yıllık ücretini alacak. Geçen sezon Adanaspor'dan transfer edilen Oğuzhan ilk yılında 12 maçta, bu sezon ise ilk yarıda 10 maçta oynarken, gol atma başarısı gösteremedi.

Altay'da Oğuzhan gibi devre arasında kadro dışı kalan ön libero Deniz Vural'ın yanı sıra sağ bek Yasin Palaz da bir süre önce sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüple davalık oldu.