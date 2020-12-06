Altay'da ödeme krizi

Siyah-beyazlılarda maaşları ödenmeyen yabancı futbolcuların kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Portekizli gol kralı Marco Paixao, Hollandalı sağ kanat Kappel, Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila ve Boşnak ön libero Jasmin Scuk gibi paraları ödenmeyen yabancı oyuncuların kulübe ihtarneme yolladığı bildirildi. Kadrosunda 10 yabancı oyuncusu bulunan İzmir temsilcisi 4 Ocak'a kadar ödeme yapmaması halinde bu futbolcuları elinden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Mali krizle boğuşan Altay'da yönetimin önceki hafta iç sahada 3-1'lik zaferle sonuçlanan Bursaspor maçının galibiyet primlerini de ödeyemediği ileri sürüldü. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, eylül ayında yaptığı açıklamada ekim ya da kasım ayında mali genel kurul yapacağını duyurmasına rağmen koronavirüs pandemisiyle gelen kongre yasaklarının etkisiyle kulüpte bu yönde bir gelişme yaşanmadı. Sezon başında 20'nin üzerinde transfer yaparak rekor kıran Altay'ın borcunun 80 milyon TL'nin üzerinde olduğu kulislerde konuşulurken, yönetimin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.
İLDİZ: HATA BİZDE
Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, 1-0 kaybettikleri Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son ana kadar yüklenip, rakip yarı sahada bu kadar oynayıp becerikli olamıyorsak, üretemiyorsak, demek ki bizde bir hata var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor" dedi. Deneyimli teknik adam, "Milli aradan sonra kazandığımız 7 puan vardı ve buraya da kazanmak için gelmiştik. Ama maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarının son 15 dakikası ve ikinci yarıda oyuna ağırlığımızı koyduk ancak sahanın en iyilerinden bir arkadaşımızın kalemize gelen hava topunu yere düşürmesi pahalıya mal oldu. Son dakika ele çarptı, penaltıdır veya değildir onlara bakacağız ama bizim kendi öz eleştirimizi yapmamız lazım. Bu yönümüzü tedavi etmemiz lazım" diye konuştu.
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