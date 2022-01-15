Süper Lig ekiplerinden Altay, Mustafa Denizli'yle yollarını ayırdıktan sonra yola Mert Nobre'yle devam etme kararı aldığını duyurdu.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir.

Teknik Direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz."