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Altay'da kaleci Ozan şikayetçi olmadı

Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasına korner direğiyle birçok kez vurulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Aydın'dan şikayetçi olmadı

Giriş: 20.12.2022 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
Altay'da kaleci Ozan şikayetçi olmadı
DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de 15'inci haftada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve her iki takımın hükmen mağlubiyet ile seyircisiz oynama cezaları aldığı Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin bu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi.

Kaleci Ozan'ın kararının halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın'ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Ozan, Boluspor maçında forma giyememişti.

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