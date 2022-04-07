Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça’nın A Takım kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.