Altay'da geçici yönetim görevde

İzmir Faal Futbol Hakemleri Sempozyum Salonu'nda 28 Nisan'da organize edilip yaşanan olayların etkisiyle yarıda kalan kongrenin devamı niteliğindeki seçimde Ayhan Dündar ve Hakkı Küllü başkanlığında iki liste yönetime talip olurken, Hakkı Küllü oylar sandıklara atılırken adaylıktan çekildi.
Küllü, "Kulüp kayyuma kalmasın diye aday olduk ancak madem arkadaşlar niyetli, görev onlara hayırlı olsun" dedi. Kongrede 165 oy kullanılırken, Ayhan Dündar'a verilen 73 oy geçerli sayıldı. Ayhan Dündar başkanlığındaki Altay'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu; Polat Özen, Berk Hızlıateş, Ahmet Avni Atayol, Umut Samaraz, Deniz Uğur Kemahlı, Turan Güven, Seza Sönmez Yaşar, Uğur Kocaman, Ogan Çaylayık, İhsan Saraç.
AYHAN DÜNDAR: ŞİMDİLİK SORUMLULUK ALDIK
Kulübün çıkmaza sürüklenmesini önleme amacıyla sorumluluk aldıklarını belirten Altay'ın yeni başkanı Ayhan Dündar, "Gecemizi gündüzümüze katıp, kulübü layık olduğu noktaya taşımakla ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız. Cebimizde olanı son kuruşuna kadar vermek için tarihi bir sorumluluk alıyoruz. Camianın dinamiklerini bir araya getirmek adına şimdilik bu görevi almış bulunuyoruz. Altay Altaylılarındır mottosuyla yola çıkıp, kulübün iyi yerlere gelmesine ön ayak olacak insanların bir araya geleceğine ve bu girdaptan çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
YENİDEN KONGRE YAPILACAK
Eski başkanlardan Erdinç Altınyeleklioğlu'nun kongre divan kurulu başkanlığını yaptığı genel kurula eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, Mehmet Erdoğan ve Ömer Hızlıkok da katıldı. İzmir temsilcisinin yeni yönetiminin önümüzdeki günlerde yeniden olağanüstü genel kurul kararı alması ve bu süreçte camianın güçlü bir yönetim oluşturup yeni bir başkan adayı belirlemesi bekleniyor.
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