Genç futbolcunun kadro dışı bırakılmadığı ve takımla antrenmanlara devam edeceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kurmayların sözleşme şartlarını değiştirip Arda'ya yeni bir teklif sunması bekleniyor.

Futbola başladığı siyah-beyazlılarda 2020'de profesyonel olan genç krampon, geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de Kahramanmaraşspor'da 1, Niğde Anadolu FK'da 2 maça çıktı. Arda bu sezon 1'inci Lig'de Altay formasıyla 10 karşılaşmada görev yaptı. Arda yönetimle anlaşamazsa kadro dışı bırakılıp sezon sonunda serbest kalacak. Bu durumda talipleri olan genç futbolcudan bonservis ücreti kazanamayacak olan siyah-beyazlılar, sadece yetiştirme bedeli elde edebilecek.

Sezon sonunda ayrılmak üzere devre arasında başka bir kulüple anlaşma hakkı olan Arda'nın Altay'a para kazandırarak yuvadan uçmak istediği ifade edildi.