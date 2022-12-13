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Haberler Futbol 1. Lig Altay Altay'da Arda Gezer krizi: Genç futbolcuya asgari ücret!

Altay'da Arda Gezer krizi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da 20 yaşındaki Arda Gezer'e asgari ücret üzerinden beş yıllık sözleşme önerildi. Genç futbolcu ise bu teklifi reddetti

Giriş: 13.12.2022 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Altay'da Arda Gezer krizi: Genç futbolcuya asgari ücret!
DHA

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transfer yasağının etkisiyle bu sezon forma şansı bulmaya başlayan gençler arasında yer alan Arda Gezer'le yönetim arasında anlaşmazlık yaşandı.

Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna 5 yıllık yeni kontrat önerdi. Yönetimin, "Asgari ücrete imza at" talebi üzerine genç futbolcu geri adım attı. Bu gelişme üzerine kurmaylar, teknik ekibe Arda'nın Denizlispor deplasmanında kadroya alınmayacağını bildirdi.

Genç futbolcunun kadro dışı bırakılmadığı ve takımla antrenmanlara devam edeceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kurmayların sözleşme şartlarını değiştirip Arda'ya yeni bir teklif sunması bekleniyor.

Futbola başladığı siyah-beyazlılarda 2020'de profesyonel olan genç krampon, geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de Kahramanmaraşspor'da 1, Niğde Anadolu FK'da 2 maça çıktı. Arda bu sezon 1'inci Lig'de Altay formasıyla 10 karşılaşmada görev yaptı. Arda yönetimle anlaşamazsa kadro dışı bırakılıp sezon sonunda serbest kalacak. Bu durumda talipleri olan genç futbolcudan bonservis ücreti kazanamayacak olan siyah-beyazlılar, sadece yetiştirme bedeli elde edebilecek.

Sezon sonunda ayrılmak üzere devre arasında başka bir kulüple anlaşma hakkı olan Arda'nın Altay'a para kazandırarak yuvadan uçmak istediği ifade edildi.

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