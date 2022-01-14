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Altay, Çağdaş Atan ile anlaşamadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilmesi için İzmir'e davet edilen Çağdaş Atan'la anlaşma sağlanamadı.

14.01.2022 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
Altay, Çağdaş Atan ile anlaşamadı
DHA

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, bugün 41 yaşındaki teknik adamla uzun bir toplantı yaparken, taraflar uzlaşmaya varamadı. İzmirli teknik adam Çağdaş Atan yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın başkanın daveti üzerine ekibimle uzun bir sunum yaptık, oynatmak istediğimiz futbolu ve projelerimizi anlattık. Ancak ne yazık ki kulübün şu anki şartları, hayalini kurduğumuz değişiklikleri yapmaya uygun değil" dedi.

Teknik Direktör Çağdaş Atan şöyle devam etti: "Bu yüzden hem altyapısından yetiştiğim Altay'a zarar vermemek hem de yönetimin önünü açmak adına bu değerli teklife olumlu yanıt veremedim. Çok kaliteli geçen görüşmeler sonrasında dostane şekilde ayrıldık. Herkes için hayırlısı olsun."

Bu arada siyah-beyazlıların yeni teknik direktör adayının Yalçın Koşukavak olduğu öğrenildi. Kulüpte Çağdaş Atan'ın imza töreni için hazırlık yapılmasına rağmen anlaşmanın sağlanmaması üzerine basın toplantısı iptal edildi.

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