04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek 12 puana ulaştı. Bursaspor ise bu mağlubiyetle 12 puanda kaldı. Bu sezon ilk kez bir iç saha maçını Menemen İlçe Stadı'nda oynayan Altay'ın gollerini 9. dakikada Paixao ve 30. dakikada Tatos atarken, Bursaspor'un tek golü 45+2. dakikada Diarra'dan geldi.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor
Altay: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Gencer Cansev, Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Murat Uslu, Tavares, Deniz Vural (Dk. 64 Yılmaz Özeren),Putsila (Dk. 88 İbrahim Öztürk),Tatos (Dk. 74 Oğuz Han Aynaoğlu),Kappel, Paixao
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici, Musa Araz (Dk. 67 Igor),Burak Altıparmak, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Selçuk Şahin),Özer Hurmacı (Dk. 77 Seleznov),Kubilay Kanatsızkuş
Goller: Dk. 10 Paixao, Dk. 30 Tatos (Altay),Dk. 45+2 Diarra (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Tatos, Dk. 45 Deniz Vural, Dk. 48 Gençer Cansev, Dk. 82 Paixao (Altay),Dk. 49 Özer Hurmacı, Dk. 89 Aykut Akgün, Dk. 90+2 Selçuk Şahin (Bursaspor)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
9. dakikada ev sahibi ekibin sağdan kazandığı kornerde Tatos'un ortasında arka direkte Paixao kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
30. dakikada ani gelişen Altay kontratağında sağ kanattan hızla ilerleyen Kappel penaltı noktası üzerine yerden kesti, Tatos düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.
45+2. dakikada Bursaspor farkı 1'e indirdi. Musa'nın serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Aykut'un kafayla dokunduğu top üst direkten döndü. Pozisyonu iyi takip eden Diarra, sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.
62. dakikada Paixao'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Kappel'den önce kaleci Çağlar uzanarak topa sahip oldu.
67. dakikada konuk ekip etkili geldi. Kubilay'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Latovlevici'nin şutunda kaleci Emre'nin çeldiği top yan direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
82. dakikada Latovlevici'nin pasında sol çaprazdan topla buluşan Selevnyov'un cılız vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emre'nin kucağında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay maçı 2-1 kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!