Volkan abimiz, hocamız, uzun yıllar bu kulübe hizmet etmiş bir isim. Çok tecrübeli, çok şey yaşamış. Çok değerli, kulüp değerlerinden. İyi ya da kötü birçok şeyin tecrübesi olmuş kendi adına, bize yardımcı oluyor. Abiliğini ve hocalığını gösteriyor. Yaşadığı tecrübeler bizim için iyi fırsat. Onun tecrübelerinden de yararlanıp, kendimiz de üzerine bir şeyler koyup süreci devam ettireceğiz.