Fenerbahçe'nin Slovacko ile 1-1 berabere kalıp tur atladığı maç sonrası basın toplantısında konuşan Altay bayındır, "Berabere bittiği için üzgünüz. Her maça kazanma parolasıyla çıkıyoruz. Maç berabere bitti. Bir sonraki rakibimize odaklanacağız artık. Pazartesi günü bir lig maçımız var. İnşallah onu da sağlıklı ve iyi şekilde geçer, yolumuza devam ederiz" dedi.

3-3 sona eren Ümraniyespor maçı için ise Altay Bayındır, "Daha iyi bir başlangıç yapabilirdik. Bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. İçeride 3 gol attığımız bir maçta 3 gol yemek sağlıklı değil. Analizlerini yaptık. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

Taraftarların şampiyonluk beklentisi için de Altay Bayındır, "Taraftarlarımızı da anlıyoruz. Sabırsızlık var. Uzun süredir bir şampiyonluk isteği var. Bizler en çok isteyeniz. Herkesten çok istiyoruz ama birlikte hareket etmemiz lazım ki başarı gelsin. Her daim, ne olursa olsun. Maç kaybetmeyecek misin, futbol bu tabii ki kaybedeceksin. Elinden geleni yapacaksın ama olmuyorsa olmuyor. Sonuçta yuvarlak top" dedi.