İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Dinamo Kiev'i, golsüz berabere kaldığı müsabakanın rövanşında konuk edecek olan Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, maç öncesinde basın toplantısında konuştu. Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek sözlerine başlayan Altay, “Bizim için her maç çok önemli. Yarın da bunlardan birisine çıkacağız. İyi çalışıyoruz ve hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah antrenmanda yaptıklarımızı yarın sahada uygulayarak iyi bir sonuç alırız. İlk maç golsüz bitti. Kazanmaya yakındık. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirseydik daha iyi bir avantaj yakalardık, Yarın kazandığımız takdirde de yola devam edeceğiz. .Gruplara kalmak istiyoruz. Hocamız da elinden geleni yapıyor ve her şeyi bize gösteriyor. Futbolcular da sahada uygulamayı yapanlar. Biz de çalıştıklarımızı uygularsak kazanacağız. Herkes çok heyecanlı ve iç sahadaki ilk maç. Taraftarlarımızın verdiği enerjiyle savaşacağız” diye konuştu.

"TAKIMDA AİLE ORTAMI VAR"

Şampiyonlar Ligi’nde yola devam etmek istediklerini ve bunun için de maç kazanmaları gerektiğini söyleyen Altay Bayındır, “Futbolda 3 farklı skor var ama kazanmak için iyi mücadele etmek gerekiyor. Tabii ki de şans da olması gerekiyor. Yarın konsantre şekilde çıkıp kazanmak için oynayacağız. Sırtımıza geçirdiğimiz forma için her şeyi yapacağız” dedi.

Teknik Direktör Jorge Jesus’un dünya çapında bir isim olduğuna da vurgu yapan başarılı kaleci, “Hocamız dünya çapında bir isim. Kendi tecrübelerini babacan şekilde bizlere yansıtmaya çalışıyor. Bizler de hocamızın söylediklerini yapıyoruz. Sonuç itibariyle sahada oynayanlar futbolcular. Taktik iyi de olsa, birçok şey iyi de olsa, konsantre olmak da çok önemli. Bunu yarın sahaya yansıtırsak kazanırız. Hocamızın tecrübeleri bizim için büyük bir şans. Güzel bir aile ortamımız var. Doğum günü görüntülerinde de bunlar göründü zaten” diye konuştu.

Altay, son olarak savunmada yaşanan değişikliklerle ilgili olarak da, “Bütün oyuncular çok değerli. Herkesin farklı meziyetleri var. Sahada kimin oynadığı önemli değil, beraber bir mücadele veriyoruz. Sakatlıklar ve farklı durumlar oluyor. Serdar abinin sakatlanması üzücü. Kim oynarsa elinden geleni yapacaktır. Herkesin görevleri var. Umarım yarın da herkes üstüne düşen görevi yerine getirir. Güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.