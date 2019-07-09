09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan genç file bekçisi Altay Bayındır, imza töreninin ardından sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirmekte olduğu kampa katıldı.
Transferine ilişkin konuşan Altay, “Fenerbahçe armasına olan sadakatimle alakalı her zaman sonuna kadar çalışmalarımı ve mücadelemi sürdüreceğim. Her çocuğun, çocukluğunda kurduğu hayali yaşamak çok özel bir durum benim için. Birçok kulüp bir oyuncuyu isteyebilir ancak bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez.” ifadelerini kullandı.
KAMPTA İLK ANTRENMANINI YAPTI
Kampa katılarak ilk antrenmanını yapan Altay Bayındır, “Türkiye’nin en büyük ailesinin bir parçası olduğum için mutluyum. Bu formayı taşıyacak olmanın heyecanı ve sorumluluğu eşsiz. Kamp dönemi benim için bu büyük markayı daha yakından tanımak için bir fırsat olacak. Hocamız Ersun Yanal’ın liderliğinde Fenerbahçe için hep birlikte en iyisini ortaya koyacağız" dedi.
Altay sözlerini "Fenerbahçe’nin kalesi her zaman büyük rekabetlere sahne olmuştur. Ben de çubukluyu giymek için en iyi şekilde çalışarak, formayı layıkıyla taşıyacağıma inanıyorum. Fenerbahçe’nin yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim. Saracoğlu’nda taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum.” diyerek noktaladı.
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