Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Altay Bayındır, İngiltere'ye gitti - Fenerbahçe Haberleri

        Altay Bayındır, İngiltere'ye gitti

        Milli kaleci Altay Bayındır, 4 yıllık Fenerbahçe serüvenine noktayı koyarak Manchester United için İngiltere'ye gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:58 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altay Bayındır, İngiltere'ye gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden özel izin alarak transfer görüşmeleri için Yunanistan'a giden Altay Bayındır, dün sarı-lacivertlilerin Twente maçı kadrosunda yer alsa da yedek kulübesinde karşılaşmayı takip etti. Mücadele öncesinde taraftarları selamlayarak veda eden Altay Bayındır'ın bugün ise Manchester United macerası başladı.

        Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Altay Bayındır'ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı. İkili uzun süre sohbet ederken Altay Bayındır, Ali Koç alandan ayrılırken kapıya kadar eşlik etti. Özel uçakla İngiltere'ye giden milli kalecinin, rutin sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Habertürk Anasayfa