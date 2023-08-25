Altay Bayındır, İngiltere'ye gitti

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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden özel izin alarak transfer görüşmeleri için Yunanistan'a giden Altay Bayındır, dün sarı-lacivertlilerin Twente maçı kadrosunda yer alsa da yedek kulübesinde karşılaşmayı takip etti. Mücadele öncesinde taraftarları selamlayarak veda eden Altay Bayındır'ın bugün ise Manchester United macerası başladı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Altay Bayındır'ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı. İkili uzun süre sohbet ederken Altay Bayındır, Ali Koç alandan ayrılırken kapıya kadar eşlik etti. Özel uçakla İngiltere'ye giden milli kalecinin, rutin sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.